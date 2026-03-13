Butikssäljare till Blomsterlandet - Norrköping
2026-03-13
Blomsterlandet är Sveriges ledande butikskedja för växter och trädgårdstillbehör, med omkring sextio butiker från Luleå i norr till Malmö i söder samt en e-handel som är öppen dygnet runt. Den första butiken öppnades i Jönköping 1989, och verksamheten fortsätter att expandera med målet att etablera sig i fler städer och ständigt utvecklas. I dag består organisationen av över 700 engagerade medarbetare och är i en spännande tillväxtfas!
Om rollen
Blomsterlandet Norrköpng är en väletablerad butik som ligger i handelsområdet Ingelsta i Norrköping. Här arbetar ett engagerat team i olika åldrar som tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö och erbjuder våra kunder kunskap, service och växtglädje.
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund, dig som vill vara med på denna resa och ta en roll som butiksäjare på cirka 50%.
Butiken har öppet vardagar kl. 10.00-19.00 och helger kl. 10:00-17.00. Tjänsten innebär arbete på varierande tider under hela öppettiden samt varannan helg.Dina arbetsuppgifter
Ge god service till kunder och hjälpa dem i butiken
Bemanna kassan och hantera betalningar
Delta i det dagliga försäljningsarbetet
Ta emot, packa upp och fylla på varor samt arbeta med varuexponering i butik
Om dig
Har erfarenhet av butiksverksamhet
Positiv, lyhörd och lösningsorienterad
Strukturerad och organiserad med god förmåga att prioritera
Fokuserad på att skapa en fantastisk kundupplevelse och sprida växtglädje
Intresse för växter, blommor och odling är meriterande
Vi söker dig som har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och engagemang!
Anställningsform: Tjänsten är en visstidsanstälning mellan april-juni, med chans till förlängning.
Startdatum: Omgående
Lön: Enligt handels kollektivavtalSå ansöker du
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Om Storeupport by Job&talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
