Butikssäljare till Ahlsell Norrköping
Poolia AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-07-16
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, Söderköping
, Finspång
, Linköping
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en kundnära roll där service, rådgivning och teamwork står i fokus? Nu söker vi en engagerad butikssäljare till Ahlsell i Norrköping. Här får du möjlighet att arbeta nära företagets kunder, professionella yrkespersoner som bygger, installerar och underhåller samhället varje dag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som butikssäljare på Ahlsell blir du en viktig del av kundens upplevelse i butik. Rollen är varierad och innebär stort eget ansvar där du aktivt bidrar till butikens fortsatta utveckling och framgång. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, engagemang och laganda är centrala delar av vardagen. Alla bidrar med sin kompetens och tillsammans arbetar ni för att skapa bästa möjliga kundupplevelse. Startdatum för tjänsten är 10/8.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår bland annat att:
Hantera betalningar och orderläggning.
Arbeta med kampanjer och exponering.
Fylla på och strukturera varor i butik.
Delta vid inventering.
Skapa och utveckla goda kundrelationer genom professionella kundmöten.
Vem är du?
Vi söker dig som är öppen, ansvarsfull, nyfiken och serviceinriktad. Du trivs i mötet med människor och drivs av att skapa bästa möjliga service och kundupplevelse. För att lyckas i rollen ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och en positiv inställning i det dagliga arbetet. På Ahlsell arbetar man tillsammans för att göra det enkelt för företagets kunder.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av butiksförsäljning.
Ett starkt kundfokus och känsla för service.
God kunskap inom ett eller flera av våra produktområden.
Tidigare erfarenhet från liknande roll är meriterande, men vi lägger också stor vikt vid din personlighet, inställning och vilja att utvecklas.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8077605-2103211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10004200