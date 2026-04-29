Butikssäljare till Ahlsell
Ahlsell Sverige AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-04-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahlsell Sverige AB i Uddevalla
, Stenungsund
, Grästorp
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs. På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om jobbet som Butiksäljare
Vi söker dig som vill vara med och ge våra kunder i Uddevalla bästa tänkbara service och stödja dem med kvalificerad rådgivning i butiken. Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik och det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på vår resa att utveckla butiken mot nya framgångar. Som butikssäljare kommer du vara den första kontakten för våra kunder och ansvara för att ge kunden råd, genomföra försäljningen och säkerställa att de lämnar butiken med ett fantastiskt bemötande, service och de bästa produkterna för deras behov.
I vår butik i Uddevalla kommer du att få ingå i team med totalt 3 butiksäljare men totalt på filialen kommer du arbeta tillsammans med ca 10 kollegor, innesäljare och utesälare som jobbar på orten.
Är du den vi söker?
Just nu söker ett vikariat för en kollega som går hem på föräldraledighet från september 2026 till september 2027. Vi söker dig som är öppen, ansvarfull och serviceinriktad. För att ge våra kunder bra service är det viktigt att du gillar att samarbeta, har en god kommunikativ förmåga och har en positiv attityd. Vi arbetar tillsammans på Ahlsell för att göra det enkelt för våra kunder - vi kallar det One Ahlsell.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du är allmänt teknisk kunnig och gärna att du har erfarenhet av en liknande roll tidigare. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet inom VVS, samt butiksarbete.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - https://cms-ahlsell-se.test.azure.ahlsell.com/om-ahlsell/jobba-hos-oss/
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.
Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-20.
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Josefine Simonsson email: josefine.simonsson@ahlsell.se
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
451 55 UDDEVALLA Jobbnummer
9883272