Butikssäljare sportshop
Branäs Fritidscenter AB / Butikssäljarjobb / Torsby Visa alla butikssäljarjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Om avdelningen
I Branäs har vi två sportshopar som är fördelade på Branäs Dal och Branäs Berg. I våra sportshopar kan gästerna hitta allt som behövs för att få en lyckad semester.
Om rollen
Som säljare i sportshopen arbetar du med allt som rör den dagliga driften. Du förväntas leverera god service och kunskap till våra gäster, för att guida dem fram till rätt köp för just dem. Ditt yttersta mål är att se till att vi alltid överträffar våra gästers förväntningar.
Urval av arbetsuppgifter
Leverera god service och kunskap till våra gäster
Att ha en säljande butik genom påfyllnad av varor
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vi söker dig som är...
Älskar att jobba med människor
Serviceinriktad
Vana att jobba i högt tempo
Flexibel
Intresse för skidåkning
Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Bekväm med både engelska och svenska språket
Meriterande
Erfarenhet av serviceyrke
Kassavana
Körkort och tillgång till bil
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta Butikschef, Jennifer Thorvall, jennifer.thorvall@branas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900153-2126702". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017870