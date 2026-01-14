Butikssäljare Sökes
2026-01-14
Vi söker Butikssäljare till vår Proffs Butik i Gröndal.
Brinner du för försäljning och för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen?
Vill du vara med och representera ett starkt varumärke? Har du ett intresse för skog, mark och trädgård? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Carlsönerna AB startade 1965 som maskingrossist av kapmaskiner och trädgårdsmaskiner, allt för skog, mark och trädgård. Vi startade på Upplandsgatan mitt i Stockholm. År 2017 flyttade vi från lokalerna i city till de lokaler vi är idag på Gröndalsvägen 19 i Gröndal.
Carlsönerna AB är ett företag som specialiserat sig på försäljning samt service av trädgårds, mark och skogsmaskiner. Våra största varumärken är Husqvarna, Stihl, Stiga med flera
Från vår butik servar vi dagligen mängder av nöjda kunder. Vi har ett stort antal återkommande kunder som följt oss från vår tid i city. Vi har även en internetbutik vilket gör att vi levererar varor i hela Sverige.
På sommaren upptas stora delen av vår butik av gräsklippare av alla de slag. På vintern är större del av våra varor vinterprodukter, exempelvis snöslungor, plogar och skyfflar. Under hela året kan man komma in för att titta på skogsprodukter som tex motorsågar, röjsågar, häcksaxar och robotgräsklippare samt tillhörande skyddsutrustning.
Ditt nya jobb:
Du arbetar aktivt med att sälja våra produkter till framförallt trädgårdsentreprenörer med ett stort kundfokus i centrum.
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegorna vara en lokal professionell och kompetent partner till Carlsönernas kunder i regionen.
Du som person och din bakgrund:
Vi letar efter en driven och målmedveten person med social kompetens.
För att lyckas i rollen som proffssäljare behöver du vara engagerad, ansvarstagande, serviceinriktad och strukturerad.
Du är en handlingskraftig och positiv person som bygger varaktiga kundrelationer genom värdebaserad försäljning. Du har ett stort personligt driv och en vilja att alltid göra det "lilla extra". Du trivs med att samarbeta i team för att nå framgång.
Vi ser gärna att du har teknisk/mekaniker bakgrund då man ibland hjälper och avlastar verkstaden. Detta är en merit men inget krav.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du jobbat med försäljning över disk och/eller bygg, mark och trädgårdsbranschen är meriterande men inget krav.
Du vill jobba med försäljning av fysiska produkter mot professionella kunder och har ett driv som få. Då vi är ett mindre familjärt företag är det mycket viktigt att du kan samarbeta och kan hugga i där det behövs.
Arbetstiden är dagtid på vardagar
Mån- fredag 0.00-17.00
Lördagar förekommer 10-14 schemma
Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överskommelse.
Vi erbjuder:
En roll som säljare på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor och stor möjlighet till egen påverkan. Vi månar om din personliga utveckling, där du som anställd får möjlighet att ta stort ansvar och utvecklas. Carlsönerna AB är ett företag med jordnära värderingar och det är viktigt att du delar de tankarna. Vi är en arbetsplats med omtanke och hållbarhet i fokus som du ska kunna känna dig stolt över att jobba på!
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Olle på telefon 0722434976Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari Du skickar in din ansökan via mail till olle@carlsonerna.se
Skicka gärna in din ansökan redan idag.
KRAV: Med CV och Personligt Brev.
KRAV: KÖRKORT (ej körkort sök EJ)
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: olle@torovarv.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Carlsönerna AB
(org.nr 556450-5245)
Gröndalsvägen 19
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Olof Brodin olle@torovarv.se 0852031544
