Butikssäljare sökes - ge kunderna service i toppklass
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Åstorp Visa alla butikssäljarjobb i Åstorp
2025-11-06
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Åstorp
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butikssäljare som vill bidra till en trivsam och inspirerande butiksmiljö. Du brinner för kundmöten, har ett öga för detaljer och vill vara en viktig del av butikens framgång.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder och ge personlig service
Kassaarbete och varupåfyllning
Skapa en välkomnande och ordnad butiksmiljö
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En trygg och trivsam arbetsplats
Möjlighet att växa inom försäljning och serviceKvalifikationer
Positiv och serviceinriktad
Noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av butik eller kundservice är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
265 36 ÅSTORP Jobbnummer
9592503