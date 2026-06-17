Butikssäljare Södra Stockholm
Next u AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vad motiverar dig? Vill du vara en del av vårt team och bidra till att skapa värde för våra kunder och Flinks Järn?
Som säljare i vår anläggning i Södra Stockholm arbetar du med hela sortimentet, ca: 20,000 artiklar, där du får möjlighet att specialisera dig inom den av våra produktgrupper som passar bäst. Du jobbar i lag och växlar mellan olika slags arbetsuppgifter. Förutom att framför allt hjälpa våra kunder att hitta rätt produkter, jobbar du vid utcheckningen, plockar varor, inventerar, göra beställningar samt andra arbetsuppgifter som är del av den dagliga butiksdriften. Du har även eget ansvar för en varugruppsinköp och dess försäljningsaktiviteter samt direktkontakt med våra leverantörer.
Flinks kunder arbetar i många olika branscher med väldigt blandad inriktning och stöter dagligen på oförutsedda situationer med problem, som det är vår uppgift att hjälpa till att lösa.
Vi tycker att det är en styrka för oss att ha personal med många olika erfarenheter och bakgrund. Ingen bakgrund behöver vara "fel" för att platsa hos Flinks. Däremot är det viktigt att du delar våra värderingar om hög kundservicenivå.
Kvalifikationer/Egenskaper:
• Du får gärna ha teknisk utbildning eller erfarenhet av bygg eller serviceverksamhet, gärna inom Järn- eller Bygghandel.
• Framför allt vill vi att du brinner för att hjälpa kunder, är proaktiv och driftig
• Har en öppen och positiv personlighet och är givetvis en god lagspelare
• Du gillar ordning och reda och har samtidigt lätt för att prioritera
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi ser det som meriterande med ytterligare språk.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper
Vi erbjuder:
Vi kommer att kunna erbjuda våra nya butikssäljare ett stimulerande arbete med goda
utvecklingsmöjligheter i ett framgångsrikt och välskött företag.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med lön efter överenskommelse. Arbetstider kommer att vara vardagar efter rullande schema. Du blir anställd av Flinks Järn som i denna rekrytering samarbetar med Next u
Är detta rätt utmaning för dig?
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt ök.
Har du några frågor gällande rekryteringsprocessen får du gärna kontakta JakobJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
000 00 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Flinks Järn Jobbnummer
9969135