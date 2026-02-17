Butikssäljare Släke - Visby
Släke AB / Butikssäljarjobb / Gotland Visa alla butikssäljarjobb i Gotland
2026-02-17
Vi söker ny säljare till Släke på Adelsgatan i Visby.
Har du butiksvana, gillar mötet med människor och drivs av försäljning på riktigt? Då vill vi träffa dig. Hos oss är du ansiktet utåt - du hjälper kunder hitta rätt stil, skapar energi i butiken och ser till att varje besök känns bra.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av butik och försäljning
• Är utåtriktad och trygg i kundmötet
• Tar initiativ och gillar tempo
• Har känsla för kläder, kepsar och snygg stil
• Är bekväm med att ibland jobba ensam och ta kassaansvar
• Gillar att ha ordning och kan hantera e-handel: plock/pack, utskick och uppdateringar i kassa/e-handel
• Är minst 18 år
Period: Sommarjobb (öppet vardagar och lördag) + utvalda helger övrig tid.
Anställningsform: Särskild visstidsanställning (timbasis)
Låter det som du? Skicka några rader om dig själv + CV till slakegotland@gmail.com
.
Sök senast 6 mars.
Vi hör av oss tidigast efter att ansökningstiden gått ut.
Dela gärna vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Via. mail enbart
E-post: slakegotland@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Släke AB
Adelsgatan 32
621 57 VISBY
