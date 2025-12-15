Butikssäljare SBG

Gottebiten Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2025-12-15


I SBG är vi specialiserad på försäljning av tobaks- och nikotinprodukter. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ service och expertis kring våra produkter genom våra kunniga och engagerade medarbetare, där fokus är att ge kunderna den bästa möjliga servicen vid varje besök i våra butiker
Som butikssäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en positiv upplevelse för alla våra besökare.
Förmågor och kompetenser
Vi söker dig som är glad och driven i ditt arbete med ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga service. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på problem som uppstår. Som person är du handlingskraftig och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Produkterna vi säljer är reglerade med strikta ramar för försäljning och exponering, du behöver därför gilla att arbeta inom tydliga ramar och vara noggrann och ansvarsfull. Du bidrar aktivt till gemenskap och goda relationer med både kunder och kollegor och är lojal mot företagets värderingar och mål.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor sköta den dagliga driften i butiken

Se till att butiken är välfylld och inbjudande

Ta emot och fylla på varor

Ta betalt och hantera kassasystemet

Exponering och kampanjskyltning

Främja en bra upplevelse för alla våra besökare

Krav och kvalifikationer
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt team. Du har en god förmåga att självständigt identifiera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter, och du motiveras av att bidra till butikens framgång. I denna tjänsten är det meriterande med erfarenhet från handels. Du behöver också behärska svenska i både tal och skrift.
Hos oss får du

En arbetsplats präglad av engagemang och gemenskap

Möjligheter att ett steg i taget utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden

Möjligheten att vara en del av ett framgångsrik och växande koncern

Friskvårdsbidrag

Personalrabatter inom koncernen

Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Svensk Handel

Vi erbjuder ett vikariat om 50%, och en visstidsanställning om 20% med tillträde enligt överenskommelse.
Har du några frågor, kontakta butikschef Vilma Gånedahl, bc.105@gottebiten.se. Not. Inga ansökningar tas emot via mail

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gottebiten Strömstad AB (org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se

Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB

Kontakt
Hanna Persson
hanna.persson@orvelin.se

Jobbnummer
9645883

