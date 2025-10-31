Butikssäljare/Säljare Flügger Färg
2025-10-31
Flügger Färg i Piteå söker nu en serviceinriktad och engagerad säljare som vill bli en del av vårt team. Hos oss möter du både proffskunder och hemmafixare som värdesätter kvalitet, kunskap och personlig service.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Ge rådgivning och service till kunder i butik
Blanda färg och hjälpa till med att hitta rätt produkter
Följa upp kundbeställningar och hantera kassaarbete
Hålla ordning och skapa en inspirerande butiksmiljö
Bidra till att uppnå butikens försäljningsmål
Ut och möta nya och befintliga proffskunder på olika arbetsplatser/byggarbetsplatser
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom färg, bygg, inredning eller liknande.
Är utåtriktad, ansvarsfull och trivs med kundkontakt
Har ett öga för färg, form och detaljer
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i en trivsam miljö
Möjlighet att utveckla din kunskap inom färg, tapet och andra ytskikt
Ett stabilt företag med starkt varumärke och god stämning
Tjänsten är tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse
Som person är du positiv, ordningsam och trivs med att arbeta i team. Du har lätt för att ta egna initiativ och gillar att arbete med varierande uppgifter.
Tror du att du skulle passa hos oss, tveka inte skicka in en ansökan eller kom in och surra med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Skicka in din ansökan via mail eller besök i butik
E-post: info@fluggerpitea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk ansökan med Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golv & Färghuset i Piteå AB
(org.nr 559359-2131)
Hammarvägen 28 (visa karta
)
943 36 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9583664