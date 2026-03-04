Butikssäljare Pixies Djurshop
Pixies Djurshop HB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pixies Djurshop HB i Stockholm
Vill du jobba hos oss?
Pixies Djurshop är ett litet familjeföretag med en fysisk butik i Hägersten öppet måndag till lördag. Vi sätter kunden i fokus med kunskap, bemötande och service. Vi är inriktade på hund, katt och smådjur. Men har även lite för fågel och fisk.
Anställningen
Vi söker en till medarbetare på deltid och sommarjobb, ca 16-21 timmar i veckan och 16-45 timmar i veckan under sommaren och slutet på året.
Hos oss kommer du jobba ensam med eget ansvar och fokus på egen utveckling och att få styra dina dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en härlig utstrålning och vill ha ett varierande och roligt jobb. Du ska ha ett brinnande intresse för husdjur och försäljning.
Som person är du öppen, framåt, ordningsam och disciplinerad med en egen drivkraft. Du är en driven säljare som älskar mötet med kunden, att prata hund, katt och djurtillbehör behöver komma naturligt för dig. Att du ger bästa kundservice varje gång till alla kunder. Att hjälpa kunder med analys av behov och att hitta rätt produkt för kunden. Vi ser att du är lösningsorienterad, hungrig på kunskap och kan ta egna initiativ och kunna jobba självständigt och med eget ansvar. Du måste känna dig bekväm och trygg med att klippa klor på hund, katt och smådjur.
Tjänsten
* Att du ger bästa kundservice varje gång du jobbar och att alltid hjälpa kunden till rätt val av produkt.
* Att du är en driven säljare som älskar mötet med kunden.
* Butiksskötsel, underhåll, uppackning, påfyllning, försäljning m.m.
* Kloklippning (K)RAV
Kvalifikationer
* Erfarenhet från detalj- eller dagligvaruhandel. Meriterande om du jobbat i branschen.
* Innehar en hög kundservice.
* Arbetar metodiskt, målinriktat och självständigt.
* Vara nyfiken och vilja utvecklas. Att ta egna initiativ.
* Kunna klippa klor (KRAV).
* Djurvårdsutbildning från gymnasium, djurpark eller Zoorf-utbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: pixiesdjurshop@gmail.com Arbetsgivare Pixies Djurshop HB
Hägerstensvägen 175 (visa karta
)
126 53 HÄGERSTEN Jobbnummer
9778153