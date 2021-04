Butikssäljare på Sängjätten i Linköping - Sängjätten Sverige AB - Säljarjobb i Linköping

Sängjätten Sverige AB / Säljarjobb / Linköping2021-04-21Som bäddat för Linköpings bästa säljare!Vill du bli en del av en etablerad kedja, där du blir uppskattad för din förmåga att lyssna på kundens behov och göra dem riktigt nöjda? Som säljare medverkar du varje dag till att stärka Sängjättens position på marknaden som den sängbutik som erbjuder bästa kvalitet och stor kunskap. Vi är sömn- och sängexperter.Att arbeta på SängjättenEtt utvecklingsorienterat arbete i en väletablerad kedja av sängbutikerEn trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegorVi erbjuder dig stort eget ansvar och du kommer spela en viktig roll i teamet i butikenBra anställningsvillkor med bland annat kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutvecklingFörmånligt bonussystemAtt sälja sängar kräver stor förmåga att lyssna till kundens behov och matcha vårt fantastiska utbud med kundens förväntningar. God sömn förhöjer livet och vi ser oss som säljare av livskvalitet. Det är viktigt att du som person har arbetat som säljare tidigare och kan uppvisa framgångsrik erfarenhet från arbete med liknande försäljning. Du är en driven och rutinerad säljare som alltid gör det lilla extra för att nå dina mål. Du trivs med att hela tiden lära dig nya saker och är proaktiv i ditt lärande. Du är intresserad av att följa kunden genom hela köpprocessen - från entrén till butiken till leverans av säng vid kundens dörr. Förutom kundmötet så ser du till att butiken är i bästa skick varje dag, så att den ger ett inspirerande intryck och en säljande känsla. Du kommer även arbeta med leveransmottagning och viss lagerhantering. En hel del tunga lyft krävs av oss som arbetar i sängbutik. Du trivs med att arbeta i team och tror på att man når längre tillsammans.Vem är du?Säljorienterad och serviceinriktadDriven och engageradKommunikativ och lyhördPrestigelös och flexibelTjänstens omfattning är 25% med möjlig schemaläggning under alla veckans dagar, under sommarperioden är det tänkt att öka upp tjänstens omfattning till 75%. Tjänsten är förlagd i Linköping.Lön enligt Handels kollektivavtal.Välkommen med din ansökan. Ladda upp ditt CV och beskriv varför just du passar till jobbet hos oss på Sängjätten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så spela gärna in en video där du berättar om dig själv!Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.Varaktighet, arbetstidDeltid Fast anställning tills vidare2021-04-21Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-22Sängjätten Sverige AB5709121