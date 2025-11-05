Butikssäljare på heltid, Flügger Ringön
2025-11-05
Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Häng med på resan
Är du en energisk person och har ett hjärta som klappar för service och försäljning? Då vill vi ha med dig på resan!
Vi söker en Store Assistant/Butikssäljare till vår yrkesbutik i Ringön, där vi är ett proffsigt gäng som jobbar tillsammans - och för varandra. Hos oss på Flügger får du chansen att växa, inspirera och sätta färg på kundernas vardag.
Gillar du fart och variation? Här händer det alltid något nytt - och du har stora möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
Heart, Core, Culture
Det viktigaste är att du är service-minded och proaktiv. I våra butiker ställer vi upp för varandra, vi hjälper varandra, håller ihop och har tilltro till varandra. Vi är också del av ett större team som hjälps åt tvärs över landet. Vi har alltid våra värdeord med oss som ledstjärnor - Heart, Core, Culture.
Din palett
Vi letar efter dig som:
• brinner för försäljning och service
• är bra på att kommunicera och samarbeta
• kan ta egna initiativ och får saker att hända
• är resultatinriktad, ambitiös och vill överträffa förväntningar
Vi erbjuder
• Ett av marknadens starkaste varumärken inom färg och tillbehör.
• Ett företag med fokus på miljö och hållbarhet genom strategiska mål.
• Många omväxlande arbetsuppgifter och en vardag där sällan en dag är den andra lik.
I dina arbetsuppgifter ingår att serva kunder med hög energinivå, att ta emot, packa upp och lägga beställningar på varor. Du bidrar med att komma med lösningar, att ge rådgivning och inspiration både internt till dina kollegor och till våra kunder. Du förväntas också lära dig om de verktyg vi har och genomföra andra förekommande arbetsuppgifter.
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Senast 7 december
Arbetsplats: Flügger Ringön
Sysselsättningsgrad: 100 %
Varaktighet: Tillsvidare
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans.
