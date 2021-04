Butikssäljare MQ MarQet Gävle Flanör - MQ Retail AB - Säljarjobb i Gävle

MQ Retail AB / Säljarjobb / Gävle2021-04-07Älskar du mode precis som vi? Är du en positiv och engagerad person som drivs av det personliga mötet?Det är i butiken det händer! Som säljare på MQ MarQet arbetar du för att leverera den bästa upplevelsen för våra kunder. Hos oss kommer du få möjlighet att arbeta med mode, service och försäljning mot uppsatta försäljningsmål.För oss är det viktigt att vi spelar i samma lag och vinner tillsammans. Därför vill vi att du är en teamplayer som är mån om dina kollegor och värderar samarbete högt. Du är modeintresserad, tävlingsinriktad och gör allt för att leverera en kundupplevelse i världsklass. Har du erfarenhet av försäljning sedan tidigare? Underbart, det ser vi som meriterande!Är du nyfiken på hur det är att arbeta som butikssäljare hos oss? Besök oss gärna i butik och prata med någon av våra fantastiska medarbetare eller kontakta butikschef.Tjänsten är ett sommarvikariat på 20 timmar/veckan under perioden 28/6-21 - 8/8-21. Tillträde den 28/6.Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag, sista ansökningsdag är 16/4. Vi hanterar inga ansökningar via mail utan hänvisar till ansökningsfunktionen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-16Mq Retail AB5674991