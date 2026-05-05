Butikssäljare med utökat ansvar - Luleå
2026-05-05
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad butikssäljare med utökat ansvar, eller som vi säger - assisterande säljledare, som vill rocka 30 timmar i veckan med oss!
Som assisterande säljledare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du förväntas vara ett föredöme i det dagliga butiksarbetet och ser till att våra butiker håller en hög standard och överträffar kundernas förväntan varje dag. Utöver detta ingår det också i din roll att vara en god kollega och stötta teamet till goda resultat.
• Säkerställa och leverera utmärkt kundservice i butiken
• Delta i det dagliga arbetet på ett föredömligt sätt vilket innebär bl.a. packa upp varor och se till att hyllorna är välfyllda, säkerställa färskhet och slutdatum på varor, hålla rent och fräscht i butiken och betjäna kunder i kassan
• Bidra till att butiken lever upp till våra grundpelare inom kundvänlighet, varutillgänglighet, färskhet, renlighet och lönsamhet
• Stötta vid upplärning av nya kollegor
• Ta ett större ansvar för butiksdriften inklusive nyckeltal när butikschef och säljledare inte är på platsPubliceringsdatum2026-05-05Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, har en god känsla för kundservice och är en skicklig problemlösare. Du trivs med att planera och arbetsleda och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång i en snabbrörlig miljö. Det är en fördel om du har ambitionen att i framtiden utvecklas mot en ledande position inom butiksdriften.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du har fyllt 18 år och behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 30 timmar i veckan. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Lidl Sverige KB
Hertsövägen 20
)
972 45 LULEÅ Arbetsplats: Lidl Luleå
Lidl Luleå Jobbnummer
9892066