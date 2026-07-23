Butikssäljare med ansvar för mejeriet
Essåsa AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona Visa alla butikssäljarjobb i Karlskrona
2026-07-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essåsa AB i Karlskrona
Till Hemköp Karlskrona är vi nu på jakt efter dig som vill ha ett roligt och stimulerande arbete. I Utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi våga tänka i nya banor. Som butiks medarbetare med ansvar för mejeriet får du ta ett stort eget ansvar för att våra kunder ska kunna hitta vad de söker. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda, säljande samt att det är rent och snyggt i mejeriavdelningen. Du ska tillsammans med Team-chefen lägga beställningar och se till att avdelningen når sina försäljning och lönsamhetsmål. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du bli en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiks -upplevelse.
Vi förväntar oss: Att du är matintresserad , tycker om att jobba med kunder och försäljning i den rollen. Att du har lätt för att jobba i team, noggrann och kvalitetsmedveten , du ska dessutom gilla när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken, som exempelvis att du är service och resultatinriktad men även att du har sinne för såväl detaljer som helhet.
Arbetstider: Varierat mellan morgon, dagtid, kvällar och helger. Omfattning: Ca 30 h/ Vecka
Det här erbjuder vi:
Kollektiv-avtalad lön, OB-ersättning, samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal. Personalrabatt efter 6 månader, Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar. Du får erfarenheter- om tex försäljning service och om att driva butik.
Ansökan skickas till:fredrik.samuelsson@hemkop.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: fredrik.samuelsson@hemkop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare mejeri". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESSÅSA AB
(org.nr 556563-7583)
Ronnebygatan 34-36 (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Arbetsplats
Hemköp Jobbnummer
10009674