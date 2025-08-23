Butikssäljare leksaker Lekia Lidingö
2025-08-23
Lekia Lidingö söker dig som har en tids erfarenhet av arbete i leksaksbutik och precis som vi tycker att det är en jättekul bransch!
Vi är en liten lokal butik med få anställda vilket gör arbetet varierande genom att alla gör i princip allt i butiken men också innebär stort ansvar.
Här finns också möjlighet att utvecklas i arbetet och möjlighet till utökat ansvar.
Vi ligger i trevliga, personliga Lidingö Centrum där allas vårt konkurrensmedel är service på topp!
Förutom branschvana är god svenska ett måste och gärna även engelska.
Vi ser helst att du är rökfri då vi har medarbetare med astma.
God dator- och kassavana är ett måste!
Av erfarenhet vet vi att avstånd till arbetet är en viktig parameter för en långvarig arbetsrelation vilken är vår förhoppning att din ansökan ska leda till. Därför ser vi även det som en viktig poäng.
Välkommen med din ansökan till lidingo@lekia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
