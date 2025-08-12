Butikssäljare Lekia Täby Centrum

Lekbolaget i Hyllie AB / Butikssäljarjobb / Täby
2025-08-12


Är du vår nya medarbetare?
Vi söker en pigg och glad medarbetare till vårt team i Lekia Westfield Täby Centrum. Du studerar på högskola eller universitet och vill jobba varannan lördag med mer tid vid behov samt under julhandeln och semesterperioden.
Vi ser gärna att du besitter följande egenskaper:
• Glad och positiv.
• Vågar bjuda på dig själv.
• Punktlig och ordningsam.
• Ser hög service och bra kundbemötande som en självklarhet.
Tidigare erfarenhet är inget krav men meriterande. Är du väldigt flexibel med arbetstider är det väldigt intressant för oss.
Arbetsbeskrivning:
Kassa hantering och aktivt arbete ute på butiks golvet.
Hjälpa kunderna hitta det de söker samt svara på frågor för att tillgodose kundens behov. Städning och hålla bra ordning i butiken, lättare lagerarbete.
Tillträde under september eller enligt överenskommelse.
Rekrytering kommer ske löpande.
Skicka ditt CV och personliga brev till tabylekia@gmail.com märk ansökan "STUDENTEXTRA"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: tabylekia@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STUDENTEXTRA".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lekbolaget i Hyllie AB (org.nr 559157-0741)
Biblioteksgången 1 Entré P Täby Centrum (visa karta)
183 34  TÄBY

Arbetsplats
Lekia

Kontakt
Sofia Ruotsalainen
tabylekia@gmail.com

Jobbnummer
9455612

