Butikssäljare klockor och smycken
2026-05-26
Vi på Klockan & Smycket söker dig som vår nya säljare i butiken. Som en del av Klockan & Smycket kommer du att ansvara för allt från försäljning, kassa, mindre reparationer, skyltning och organisering. Det största kravet vi har på dig som vår nya säljare är ett genuint intresse för klockor och smycken samt en vilja att ta dig an nya utmaningar.
Egenskaper hos dig som person:
Vinnarhuvud
Problemlösare
Nyfiken
Energisk
Hjälpsam
Strukturerad
Har du dessa egenskaper skickar du in din ansökan till jobbahoskos@hotmail.com
. Följande information måste finnas med i ansökan:
CV - med dina meriter
Personligt brev - som förklarar varför du vill ha denna tjänst hos oss på Klockan & Smycket
Ett aktuellt foto på dig själv - som representerar dig i arbetslivet
OBS!
Endast ansökningar som uppfyller alla ovanstående kriterier kommer att behandlas
Alla ansökanden som tackar nej till anställning kommer att meddelas till arbetsförmedlingen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: jobbahoskos@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobba hos Klockan & Smycket". Arbetsgivare Klockan & Smycket Triangeln AB
(org.nr 559023-6369)
S:t Johannesgatan 1E (visa karta
)
211 46 MALMÖ Jobbnummer
9927661