Butikssäljare kassa & varuplock deltid!
Storbutiken I Värtan AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-21
Vill du arbeta i en aktiv och trivsam butiksmiljö där kundservice och effektivitet står i centrum? Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag som tillsammans jobbar effektivt för att erbjuda våra kunder service över förväntan, hitta snabba lösningar samt bidra till effektiv butiksdrift. Vi söker nu en butikssäljare till utcheckning och varuplock på deltid.
I kassan löser du kundens utcheckning och betalning på ett snabbt och smidigt sätt och skickar alltid med ett gott sista intryck av butiken. I varuplocket ser du till att hålla en effektiv varupåfyllnad och varuförsörjning. Du kan också komma att hantera varumottagning, exponeringar, skyltar och andra butiksuppgifter.
Kundfokus är centralt i alla arbetsmoment och vi utgår alltid från kunden först. Då vi är en butik där det händer mycket kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter på fler avdelningar, därför är det viktigt att du är prestigelös och öppen för att lära dig nya saker. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår utveckling framåt! Här finns goda utvecklingsmöjligheter.
En viktig del i arbetet är att vara noggrann med leg.kontroll (18 års åldergräns) vid försäljning av tobak, öl/cider, receptfria läkemedel, spel och lotter. ICA Kvantum Värtan är en kvalitetscertifierad butik enligt branschstandarden "Svensk standard för livsmedelshantering i butik", vilket medför att ständigt arbeta enligt de regler som finns för att garantera kunderna säker mat.
Vi söker dig som:
gärna har erfarenhet av kassaarbete och kundservice
trivs i högt tempo samt håller ordning och struktur
talar och läser svenska
Erfarenheter som är meriterande:
erfarenhet från ICA-butik
Som person tror vi att du...
positiv och utåtriktad
är driven och intresserad av att lära dig
är noggrann och serviceinriktad
Arbetsstart: Omgående
Omfattning: Deltid, ca 20 timmar per vecka i snitt
Arbetstider: Varierande tider, arbetspass helger ingår
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista ansökningsdag är beräknad till 11:e februari. Inkomna ansökningar hanteras löpande, därför kan tillsättning komma att ske innan sista ansökningsdag. Var snabb in med din ansökan.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett deltidsjobb.
Storbutiken i Värtan AB (org.nr 556763-3226)
ICA Kvantum Värtan
9697117