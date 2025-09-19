Butikssäljare Jönköping City Extra vid behov
2025-09-19
Indiska är ett svenskt livsstilsföretag etablerat 1901. Förutom våra fantastiska butiker i Sverige och Finland kan du också hälsa på oss på indiska.com.
Indiska erbjuder mode, inredning och accessoarer i modern skandinavisk design med internationella inslag - ett brett sortiment med allt från bekväma baskläder, exklusivt möblemang och färgstarka trendplagg. Indiska strävar efter hållbarhet på alla nivåer samt att erbjuda våra kunder produkter som är enkla att använda och älska, till ett bra pris.
Indiska är mitt uppe i en intensiv förändringsresa där vi ska ta vårt kunderbjudande och varumärke till nästa nivå. Som medarbetare ställer det höga krav på flexibilitet, entreprenörskap och stort driv. Är du mode- och inredningsintresserad och brinner för att göra skillnad kommer du att passa in hos oss. Vi hoppas att du vill vara med på resan!
Vi söker dig som älskar försäljning och genuina kundmöten lika mycket som vi gör! Till vår butik i (Stad/Galleria) söker vi nu en Butikssäljare vid behov framförallt kvällar och helger.
Om att vara säljare på Indiska
Hos oss får du möjlighet att guida våra kunder genom vårt färgstarka sortiment av mode, inredning och accessoarer. Här är den ena dagen aldrig den andra lik. Tempot är högt och det behöver du tycka om!
I rollen som säljare hos oss är det alltid kunden och vår försäljning som står i fokus. I den här rollen förväntar vi oss också att du:
Har förståelse för vårt sortiment och vår affär
Samarbetar bra med dina kollegor. Teamwork makes the dreamwork!
Bidrar till vår hemtrevliga miljö genom dagligt arbete med vårt visuella uttryck, att butiken är välkomnade att komma in i och att varor är uppackade och påfyllda.
Om dig
Det viktigaste för oss är inte vad du gjort tidigare, det viktigaste är att du:
Har ett öga för estetik och älskar mode och inredning!
Har förmågan att möta våra kunder med energi och närvaro
Har initiativförmåga och driv
Älskar försäljning och service
Är över 18 år
Låter detta som du? Ansök redan idag! Vi utför intervjuer löpande och ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Indiska 1901 AB
(org.nr 559395-2673), https://indiska.com/se Arbetsplats
Indiska Jobbnummer
9518101