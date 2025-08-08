Butikssäljare Järn & Bygghandel
2025-08-08
Vi bygger Gotland - vill du vara med?
Vi söker en säljare till Snicken Slite med fokus på försäljning, service i världsklass och långsiktiga relationer. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Försäljning av hela vårt breda sortiment av verktyg, maskiner, skruv, färg, dörrar, fönster, golv, trädgård, byggmaterial m.m.
Ge service i världsklass och vägleda våra kunder till köp.
Jobba med exponering, ordning & reda, varuplock och inventering.
Vem är du?
Gillar försäljning och att hjälpa kunder med service i världsklass
Bra på att skapa förtroende som ger långsiktiga relationer
Utåtriktad och nyfiken
Ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann
Lagspelare som tar egna initiativ
Erfarenhet från bygghandel/bygg är meriterande
Detta får du hos oss
Ett stödjande team, en kreativ arbetsmiljö och möjlighet till kompetens- och personlig utveckling. Vi har kollektivavtal med schyssta villkor och ser till att du har verktygen du behöver för att lyckas.
Om Snicken
Snicken Slite är en del av det familjeägda Järn AB Södertorg. Vi strävar efter att erbjuda ett komplett sortiment - från husgrunden till skorstenspipan - och välkomnar idéer som tar oss och våra kunder framåt. Vi bygger Gotland.
Praktiskt
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstiden schemaläggs på vardagar samt lördagar. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnab Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Boge Mojner 826 (visa karta
)
624 36 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snicken Slite Kontakt
Platschef
Stefan Kalström 0498-202291 Jobbnummer
9451196