Butikssäljare / Installatör / Servicetekniker Vitvaror (Heltid)
2026-04-30
Vill du ha ett jobb där du får kombinera försäljning, kundkontakt, praktiskt arbete och teknik - och vara med hela vägen från butik till färdig installation?
Vi söker nu en ny kollega till vår butik!
Detta är en heltidstjänst för dig som vill ha en varierad roll och utvecklas långsiktigt hos oss.
Hos oss möter du kunder i butik och hjälper dem att hitta rätt vitvaror som tvättmaskin, diskmaskin och kyl/frys - men även småel som dammsugare, luftrenare och köksprodukter.
Arbetet är varierat och innefattar även lager, leveranser och tyngre lyft. En viktig del av rollen är att du på sikt även arbetar med installation och service av vitvaror ute hos kund.
Arbetsuppgifter
• Rådgivning och försäljning med fokus på kundens behov
• Skapa en positiv kundupplevelse från första kontakt till avslut
• Försäljning av vitvaror och småel
• Lagerarbete och varupåfyllning
• Leveranser, installation och tyngre lyft
• Service och reparationer av vitvaror
Vi söker dig som
• Är social, utåtriktad och trivs med att prata med kunder
• Har en positiv och lättsam personlighet
• Är nyfiken och vill lära dig nya produkter och arbetsuppgifter
• Har god fysik och klarar av tyngre lyft
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har B-körkort
• Har ett tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom service och installation
• Ser långsiktigt på din anställning
Erfarenhet av försäljning, installation eller felsökning är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
• En varierad heltidstjänst med både försäljning och praktiskt arbete
• Intern upplärning inom försäljning, installation, service och reparation av vitvaror
* Ett arbete där du följer hela kundresan - från butik till färdig lösning
* Ett familjärt företag där du blir en viktig del av teametOm företaget
Vi är ett familjeägt företag med lång erfarenhet i branschen. I vår butik möter vi både privatpersoner och företagskunder, och vi arbetar med allt från försäljning till leverans och installation till reparation. Hos oss är service, kvalitet och långsiktiga relationer i fokus.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande.
Observera att vi endast behandlar ansökningar som innehåller både CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: marie@thords.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan 2604".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thords AB
Vadstenavägen 20 (visa karta
591 37 MOTALA
För detta jobb krävs körkort.
