Butikssäljare i secondhandbutik

Vill du göra skillnad i sommar?
Hos Hela Människan Gislaved är vår secondhandbutik mer än bara en butik. Det är en mötesplats. En plats för gemenskap, samtal och omtanke.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team som sommarvikarie vecka 27-32
Hos oss får du en varierad vardag där du:
Möter kunder i kassan
Sorterar och prismärker gåvor
Serverar i vårt café
Hjälper till med allt som hör en butik till
Vi tror att du är en person som:
Tycker om att möta människor i olika livssituationer
Är ansvarstagande och kan ta egna initiativ
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har fyllt 18 år
Vi värdesätter ditt engagemang, din värme och din vilja att bidra.
Vill du jobba hos oss i sommar?
Skicka ditt CV, en personlig presentation och referenser till oss.
Är du intresserad kontakta Maria Sandberg, 0371-511516
mejl: maria.sandberg@helamanniskan.se
. ansökan önskas senast 260415, urval sker löpande
Här får du inte bara ett sommarjobb - du får vara med och skapa en plats där människor känner sig välkomna.
E-post: maria.sandberg@helamanniskan.se
