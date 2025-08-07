Butikssäljare Hälsokraft Bålsta
Adelphos Healthcare AB / Butikssäljarjobb / Håbo Visa alla butikssäljarjobb i Håbo
2025-08-07
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelphos Healthcare AB i Håbo
, Upplands Väsby
, Täby
, Strängnäs
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för hälsa, älskar mötet med andra människor? Då kan vi ha ditt nya jobb!
Vi söker deltidspersonal till Hälsokraft i Bålsta. För att passa som säljare i vår butik tror vi att du älskar mötet med människor, trivs att arbeta både i team och självständigt, uppskattar alla delar av arbetet i butik, samt trivs både i rollen som säljare och rådgivare.
Tidigare erfarenhet av hälsofackhandel är meriterande. Vi ser att du har ett intresse och erfarenhet av hälsokost samt har en grundläggande datavana.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som butikssäljare ingår du i butikens team och är delaktig både i arbetet med våra fantastiska kunder och samtliga delar av butikens drift. Det kan förekomma tunga lyft vid uppackning av varor och leveranser.
Vi har kollektivavtal, personalrabatt vid inköp samt friskvårdsbidrag. Lön enligt Handels kollektivavtal.
Du kommer ingå i ett större team av hälsoälskare som i dagsläget är fördelade på sex butiker runt om i Sverige och Hälsokraft som helhet. Gemensamt har vi att vi alla brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa med hjälp av högkvalitativa produkter med omtanke för både människa och miljö. Tjänsten gäller i nuläget deltidpersonal.
Låter det som att det är dig vi söker? Är du som klippt och skuren för rollen?
Ansök nu på hr@adelphos.se
, märk ansökan "Butikssäljare Bålsta" i ämnesraden. Tjänsten kan tillsättas innan annonstidens slut, sök gärna omgående om du passar profilen vi söker.
Då vi oftast har väldigt många sökande till våra lediga tjänster har vi endast möjlighet att återkoppla till de kandidater vi går vidare med.
Vi vill inte bli kontaktade av bemannings- eller rekryteringsbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: hr@adelphos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Bålstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelphos Healthcare AB
(org.nr 556623-9199)
Centrumstråket 1 (visa karta
)
746 32 BÅLSTA Arbetsplats
Hälsokraft - Adelphos Healthcare AB Jobbnummer
9449699