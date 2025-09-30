Butikssäljare frukt & grönt/kvällsansvar
2025-09-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
ICA Kvantum Skövde söker butikssäljare till Frukt & Grönt samt kvällsansvar.
ICA Kvantum Skövde söker butikssäljare till Frukt & Grönt samt kvällsansvar.
ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda. Vi arbetar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Vi är i en utvecklingsfas där vi vill skapa och utveckla vår butik till Skaraborgs modernaste matbutik. Just nu bygger vi om och förnyar vår butik.
Arbetsuppgifter:
Som butikssäljare på vår frukt och grönt avdelning blir du en viktig del av teamet som säkerställer att våra kunder möts av en inspirerande och välfylld avdelning. Frukt & grönt avdelningen är ur kundens syn den viktigaste avdelningen i butiken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Varuplock
• Stort fokus på kvalitet, ordning och reda.
• Arbete i ett högt tempo för att hålla avdelningen på topp.
• Ge kunderna service i världsklass och bidra till att de får en positiv upplevelse.
• Vara behjälplig med inköp.
I denna tjänst ingår även kvällsansvar. Som kvällsansvar är det du som är spindeln i nätet under kvällen för hel butik. Du har bred kunskap i butiken och har ett helhetsansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ge kunderna service i världsklass och bidra till att de får en positiv upplevelse
Varuplock.
Kassaarbete.
Vi söker dig som:
Du har fyllt 18 år.
Har erfarenhet från dagligvaruhandeln.
Har ett brinnande intresse för mat och dryck.
Älskar kundkontakt och kundservice.
Vill vara med att skapa och utveckla framtidens frukt & grönt avdelning.
God fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
Är strukturerad och har en god kvalitetsmedvetenhet.
Kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete.
Omfattning och tillträde:
Tjänsten är ett snitt på 25,15 h/veckan och i tjänsten ingår dag, kväll och helgarbete. Vi tillämpar tillsvidareanställning med en inledande provanställning om 6 månader. Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan till oss omgående då löpande intervjuer sker. Skicka in ansökan med CV, personligt brev och bild senast 10/10 - 25 till personal.skovde@kvantum.ica.se
Märk din ansökan med "Butikssäljare frukt och grönt/kvällsansvar"
ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare F&G/kvällsansvar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel AB
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
