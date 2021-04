Butikssäljare Frendo - Corgea AB - Kassapersonalsjobb i Munkfors

Corgea AB / Kassapersonalsjobb / Munkfors2021-04-04Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen.Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål.Vi ser att du:Älskar att arbeta med människor och sätter kunden i fokusTycker om att hålla rent runt omkring digGillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokusera på detaljernaBrinner för försäljningGillar att arbeta i ett högt tempoErfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.Vi söker dig som är glad, positiv och alltid har ett leende på läpparna. Flexibel är ett måste då du även kan bli tillfrågad om att jobba på kortare varsel. Stationen är öppen alla veckans dagar. Pass infaller på dag/kväll/vardag/helg, så viktigt är att man inte har något emot att jobba på obekväma arbetstider.Tjänsten innebär även ensamarbete och det ställer höga krav på att du är en person som är självgående, lyhörd, kunna planera och utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du trivs med och har förmågan att jobba med olika uppgifter samtidigt.Jobbet är mycket socialt, stundtals hektiskt och omväxlande, ingen arbetsdag är den andra lik, förutom med undantaget - Våra kunder är alltid i fokus.Vi söker just nu en medarbetare omgående, du ska även kunna jobba nu under denna sommar.Vill du arbeta med oss i vårat team så tveka inte att söka tjänsten, vi tar ENDAST emot ansökningar via direktkontakt, bor du en bit bort så ring och kolla när butikschefen är på plats. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen, ansök därför redan idag!I arbetsuppgifterna ingår försäljning av bland annat drivmedel, fastfood, kiosk och bilprodukter, ge god service åt våra kunder, beredning av fastfood, plock av varor, diverse städrutiner för att hålla butiken välkomnande, fräsch och säljklar.#jobbjustnu2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-04-25Corgea AB5671483