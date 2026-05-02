Butikssäljare Fackhandel

2026-05-02
Vi vill anställa en fantastisk person vars passion och affärsmannamässiga driv bidrar till vår framgång!
Vill du bli en del av Tellusbutiken och ge marknadens bästa kundbemötande?
Då ska du söka denna tjänst!
För oss är kunden alltid den viktigaste och som butiksmedarbetare har du den viktigaste rollen i att skapa den bästa köpupplevelsen för våra kunder. Du kommer serva och hjälpa samt guida våra kunder till att göra de bästa köpen.
Vi söker dig som brinner för försäljning, är serviceinriktad och som butikssäljare arbetar du gentemot privatkunder och företagskunder för att självständigt och framgångsrikt sälja in våra produkter. Du vill jobba nära kunden, engagera dig i mötet och har viljan att ge det lilla extra för att skapa långsiktiga kundrelationer. Du är en uppskattad och flexibel lagspelare som gillar att arbeta i team och bidra till helheten. Då är det dig som vi söker till vår butik i Strängnäs!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Försäljning mot både företagskunder och privatkunder både på vardagar och lördagar (enligt schema)
• Via telefon serva våra kunder
• Hålla ordning och reda samt fronta produkterna i butiken
• Hjälpa kunden med hydraulslangmontering i vår hydraul verkstad enklare servicearbeten på robotgräsklippare.
• Aktivt arbeta med merförsäljning på plats vid kundbesöken
• Sälja in förbrukningsvaror och delar av vårt stora sortiment till våra kunder
Vi söker dig som har -
Arbetslivserfarenhet från lantbruk eller liknande bransch - Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, meriterande med lantbruks inriktning - Erfarenhet och kompetens från tidigare arbete i butik är mycket meriterande - Engagerad, ansvarsfull och serviceminded - Positiv inställning och lösningsorienterad - Förmåga att kunna uttala sig i såväl tal som skrift på svenska - Datorvana - B körkort - Truckkort
Känner du igen dig i följande?
• Du sporras av högt satta mål och drivs av att uppnå resultat tillsammans med teamet
• Du är full av energi och har ett starkt engagemang
• Du tycker om att överträffa förväntningarna genom att ge bra service och sprida positiv stämning till kunder och kollegor
• Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet!
Fortfarande intresserad?
Då kan vi vara helt rätt för varandra! För oss är det inget krav att du har erfarenhet av vår bransch, men om du tidigare har lyckats bra med försäljning och/eller kundservice samt att du är nyfiken och villig att lära dig nya saker så är det ett stort plus.
Hos oss på Tellusbutiken får du:
• Du blir en del av en organisation med ett klimat som präglas av höga ambitioner, utvecklingsmöjligheter och spännande produkter
• Möjlighet till utökat ansvar i butiken. Du kan exempelvis bli ansvarig för en del av inköp, B2B-försäljningen, kundvård mm.
• Utöver detta får du ta del av vårt stora sortiment till förmånliga priser!
Fortfarande intresserad?
Låter detta intressant är du varmt välkommen in med din ansökan. Ansökningar kommer att hanteras löpande varvid eventuell anställning kan komma att ske innan annonstiden har gått ut. Skicka in dit cv och personliga brev till info@tellusbutiken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: info@tellusbutiken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusbutiken AB
(org.nr 556744-3451)
Malmbyvägen 13 (visa karta
)
645 47 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887411