Butikssäljare Extra Visby Kvarnen
2025-09-23
På INTERSPORT arbetar vi tillsammans som ett team där våra medarbetares engagemang och passion är avgörande för att vi ska nå hela vägen. Tillsammans skapar vi köpupplevelser i världsklass och inspirerar till ett hållbarare liv!
Vi letar efter dig som tycker att kombinationen av att jobba med försäljning, service och människor vore ditt drömjobb.
Är du redo att ge dig in i matchen?
Vi söker dig som är en driven säljare och som vill arbeta extra hos oss vid behov, främst på kvällar och helger.
Det här innebär rollen
Rollen som Säljare på INTERSPORT är en varierande, spännande och framförallt helt avgörande roll för vår fortsatta framgång! Duktiga och engagerade Säljare är vad som gör att kunderna vill komma tillbaka till oss, om och om igen. Försäljning hos oss på INTERSPORT innebär lyhördhet, att vara aktiv i kundmötet, fokus på att skapa en inspirerande kundupplevelse och personlig helhetförsäljning med de bästa lösningarna! Förutom kundmötet och försäljning finns det även andra arbetsuppgifter i butiken, som att beställa och packa upp varor samt se till att butiken alltid är ren och fräsch. Hos oss får du en varierad vardag med möjligheten att arbeta på flera av våra avdelningar.
Vad vi förväntar oss av dig
INTERSPORT andas sport och utmaningar, därför ser vi det som självklart att du som Säljare gör detsamma. Det viktigaste för oss är att du som söker har ett genuint intresse för försäljning och kundservice i kombination med en inre drivkraft och en vilja att fortsätta utvecklas. Har du tidigare erfarenhet av arbete i sportbutik ser vi det som ett stort plus i kanten.
Vi söker dig som motiveras av att arbeta mot mål, som är bra på att ta initiativ och som tycker om utmaningar. Du älskar kundmötet, lyfts av att tillhöra ett team som vill framåt samt uppmuntrar och lyfter dina kollegor. Du är ett föredöme i arbetet, skapar förtroende och bidrar till ett öppet arbetsklimat där människor inspireras och vågar utmana. På INTERSPORT är personliga egenskaper och rätt inställning minst lika viktigt som erfarenhet och kunskap.
Vi vill alltid vara på plats när våra kunder besöker oss, tjänsten är därför förlagd på främst kvällar och helger, men det finns även möjlighet att arbeta vardagar i perioder (perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier eller annat deltidsjobb). Vi förutsätter flexibilitet och att du gillar att ha många bollar i luften - då vi har som mål att varje säljare ska kunna serva flera kunder samtidigt i hela butiken.
Din ansökan
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag! I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan!
