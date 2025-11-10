Butikssäljare Elbutik Veddesta heltid
2025-11-10
Om jobbet
Vill du vara med i Sveriges bästa elkedja och utvecklas både som person och i ditt yrke? Vi söker dig för rollen Butiksmedarbetare heltid som vill arbeta i ett snabbt växande bolag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen
• Försäljning
• Kassaarbete
• Kundvård
• Uppföljning av beställningar
• Packa och plocka beställningar
• Varuvårdnad
• Varupåfyllning
• Varumottagning
• Rullande inventering
• Öppning och stängning av butiken
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Goda kunskaper inom el.
• Gymnasial utbildning eller högre, alternativt arbetserfarenhet som elektriker.
• Utåtriktad och älskar att hjälpa alla våra kunders behov
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Följande egenskaper är meriterande som butiksmedarbetare:
• Tidigare erfarenhet inom retail och sälj.
• Kassa vana
• Noggrann och lyhörd
För att lyckas i rollen ser vi att du är
• Kommunikativ
• Initiativtagande
• Strukturerad
• Målmedveten
Anställningsgrad: Heltid
Tid: Omgående
Arbetstider: Roterande under varuhusets öppettider 7-20 vardagar och 9-18 helger.
Vi tar emot ansökningar t.o.m. 30 November 2025, OBS, Anställningen sker löpande.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Teodor Andreassson Teodor.andreassson@elbutik.se
+46735670206
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Teodor.andreassson@elbutik.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elbutik Scandinavia AB
(org.nr 556688-8409), http://www.elbutik.se
Nettovägen 4 (visa karta
)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Elbutik Veddesta Kontakt
Varuhuschef
Teodor Andreassson Teodor.andreassson@elbutik.se +46735670206
9596804