Butikssäljare Elbutik Veddesta deltid

Elbutik Scandinavia AB / Butikssäljarjobb / Järfälla
2025-11-10


Om jobbet
Vill du vara med i Sveriges bästa elkedja och utvecklas både som person och i ditt yrke? Vi söker dig för rollen Butiksmedarbetare deltid som vill arbeta i ett snabbt växande bolag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen
• Försäljning
• Kassaarbete
• Kundvård
• Uppföljning av beställningar
• Packa och plocka beställningar
• Varuvårdnad
• Varupåfyllning
• Varumottagning
• Rullande inventering
• Öppning och stängning av butiken

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet inom retail och sälj.
• Goda kunskaper inom el.
• Utåtriktad och älskar att hjälpa alla våra kunders behov
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Följande egenskaper är meriterande som butiksmedarbetare:
• Kassa vana
• Noggrann och lyhörd
• Gymnasial utbildning eller högre, alternativt arbetserfarenhet som elektriker.
För att lyckas i rollen ser vi att du är
• Kommunikativ
• Initiativtagande
• Strukturerad
• Målmedveten
Anställningsgrad: Deltid
Tid: Omgående
Arbetstider: Vardagskvällar och helger.

Vi tar emot ansökningar t.o.m. 30 November 2025, OBS, Anställningen sker löpande.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Teodor Andreassson
Teodor.andreassson@elbutik.se | 0738316206

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Teodor.andreassson@elbutik.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elbutik Scandinavia AB (org.nr 556688-8409), http://www.elbutik.se
Nettovägen 4 (visa karta)
175 41  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Elbutik Veddesta

Kontakt
Varuhuschef
Teodor Andreassson
Teodor.andreassson@elbutik.se
0738316206

Jobbnummer
9596826

