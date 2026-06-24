Butikssäljare Deltid
Cykelringen AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cykelringen AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Cykelringens butik ligger i Stockholm på Södermalm. Vi säljer herrcyklar, damcyklar och barncyklar. Vi har också tillbehör och alla vanligt förekommande reservdelar för cyklar. I vår butik finns dessutom en cykelverkstad, där vi kan reparera de flesta cyklar som finns på marknaden.
Butiken är öppen alla dagar i veckan, vardagar 10-19 och Lördag / Söndag 10-17.
Vem söker vi?
Vi söker nu två ansvarsfulla, flexibla, noggranna och utåtriktade medarbetare med känsla för service och som gillar att träffa många olika kunder.
Du klarar att arbeta mot uppsatta mål och är resultatinriktad.
Vana att hantera kassa, dator samt butiksförsäljning är en fördel.
Under högsäsong är arbetstempot mycket högt - du bör kunna hantera stressiga situationer.
Erfarenhet från cykelbranchen och B körkort är stark merit.Om tjänsten
Tjänsten omfattar DELTID samt VID BEHOV/ SÄSONGSARBETE med 6 månaders PROVANSTÄLLNING. Rörligt arbetsschema och schemalagda arbetstider där HELGER / RÖDA DAGAR INGÅR. Arbetet innefattar varierande arbetsuppgifter såsom att sälja och fylla på delar, snygga till hyllorna, enklare monteringar, hålla rent i butiken/ verkstaden, hantera kassa och dator, varuplock/lager mm.
Arbetsplats:
Cykelringen Södermalm: Renstiernas gata 31, 116 31 StockholmSå ansöker du
Markera gärna rubriken med 'Säljare' och skicka ditt CV till butik@cykelringen.se
, så kontaktar vi dig om du är rätt person för jobbet.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: butik@cykelringen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cykelringen AB
(org.nr 556785-4897)
Renstiernas Gata 31 (visa karta
)
116 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cykelringen Renstiernas Jobbnummer
9976031