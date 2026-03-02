Butikssäljare Cykelkraft Göteborg
Spobik AB
Spobik - en förkortning av sports and bikes - ett modernt bolag som idag driver Sveriges ledande specialistbutiker inom cykel och hockey. Vi erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden. Spobik ligger i framkant inom e-handel och driver flertalet butiker i hela norden, både online och fysiska butiker. Huvudkontor och lager är beläget i Jönköping.
Ett högt kundfokus är grunden i vad som driver oss till att alltid leverera den bästa upplevelsen, innan, under och efter ett köp. Vi fokuserar på de områden som vi verkligen kan och erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden. Majoriteten av personalen har varit verksamma i branschen under lång tid.
Välkommen att läsa mer kring några av våra butiker på cykelkraft.se, cykloteket.se, bikester.se, hockeystore.se, hockeystore.com, hockeytown.se & kronan.com.
Om jobbet
Cykelkraft fortsätter sin expansion och nu är det dags för nästa stora steg! Maj 2026 öppnar vi upp dörrarna till 2 500 kvm ren cykelglädje i Kållered. Här skapar vi Västsveriges största cykeldestination som kommer bli en butiksupplevelse utöver det vanliga. Nu erbjuder vi en unik möjlighet att vara med från start då vi söker flera roller:
Butikschef
Säljare
Verkstadspersonal, cykelmontering och service
Webbkoordinator
Vem är du? Vi ser att du är en social person som brinner för att hjälpa människor, både kunder och dina kollegor. Du har ett stort intresse kring cykel och älskar att leverera service i förstaklass, även i en stressig miljö.
Vad kan vi erbjuda? En unik möjlighet att vara med från start i Västsveriges största cykeldestination. För rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter inom Spobik AB.
Följande egenskaper och erfarenheter letar vi hos dig:
Erfarenhet av arbete med cyklar eller mycket goda kunskaper kring cykel
Dokumenterad erfarenhet av servicerelaterat yrke
Ett brinnande intresse för försäljning och att sätta kunden i fokus
En prestigelös inställning och trivs med att jobba i team
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och fatta snabba beslut
Är ansvarstagande och självgående
Anställningsform och lokalisering: Tjänsterna är på heltid och är placerade i vår nya butik i Göteborg, med öppning under 2026. Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Intresserad? Är du redo att vara med på vår unika satsning i cykelbranschen? Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, vilken roll du är intresserad av och varför just du är rätt för vår nya butik.
Intervjuer sker löpande och tillsätts snarast. Ansök redan idag!
Spobik AB är en del av Wesports Scandinavia AB. WeSports är en grupp av enskilda företag, med både onlinebutiker, fysiska destinationer och produktmärken. Vi är ett team från hela världen, med experter inom vår sport, experter på produktutveckling, onlineplattformar, logistik och service. Vi arbetar tillsammans som ett team, vilket gör varje företag starkare än ensam. Läs mer på wesports.se Så ansöker du
