Butikssäljare Cykelbutik Heltid
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2026-08-04
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I Cykelverkets lokal har det bedrivits försäljning och reparation i många decennier och nu söker vi personal för att kunna möta efterfrågan utav både försäljning av cyklar och tillbehör samt reparationer i verkstad.
Vi är ett litet familjärt företag som jobbar nära med varandra och har stor fokus på service och kvalité.
Vi söker nu en Butikssäljare med start omgående som kommer jobba med personalen i butiken.
Anställningen är heltid tillsvidare.
Arbetsuppgifterna är många och varierande:
Ta emot kunder och bedriva försäljning av cyklar samt tillbehör.
Ta emot reparationer och skriva service-order till verkstad.
Utföra lättare reparationer/monteringar av tillbehör åt kund på plats.
Se till så att butik håller hög standard med skyltning och produkter mm.
Den vi söker har/är:
Glad och positiv, Serviceminded
Gärna ett intresse för Cyklar i allmänhet
Praktiskt lagd, erfarenhet av att mecka med cyklar
Goda kunskaper i svenskt tal och skrift
Vill du jobba hos en mindre butik som satsar mer på en nära relation till kunder och en trevlig atmosfär så är vi rätt för dig. Anställningen omfattar Heltid tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Skicka ditt CV till jobb@cykelverket.se
samt personligt brev så återkommer vi med svar om en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2026-08-23
Välkommen med din Ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: jobb@cykelverket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cykelverket AB
(org.nr 556954-3852)
Sankt Göransgatan 74 (visa karta
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112 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Cykelverket Kungsholmen AB Jobbnummer
10021629