Butikssäljare Blomsterlandet, Örnsköldsvik
Blomsterlandet i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Örnsköldsvik
2026-03-16
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomsterlandet i Sverige AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Borlänge
eller i hela Sverige
Butikssäljare med passion för växter & kundservice!
Har du en naturlig känsla för service och älskar att möta människor? Brinner du för växter och trädgård och vill dela med dig av din kunskap för att skapa en inspirerande upplevelse för kunderna? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Blomsterlandet i Örnsköldsvik.
Vi söker efter en engagerad butikssäljare som vill jobba under vår säsongen hos oss på Blomsterlandet Örnsköldsvik. Du trivs i mötet med människor och din servicekänsla får våra kunder att känna sig välkomna och uppskattade varje gång de besöker oss på Blomsterlandet. Att ge personlig service, lyssna in kundens behov och vägleda dem till rätt växt eller produkt är en självklar del i din roll.
Vad vi söker hos dig
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en utåtriktad och kundfokuserad person som verkligen älskar det personliga mötet. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har en genuin vilja att ge varje kund den bästa möjliga upplevelsen. Med din positiva energi och ditt engagemang bidrar du inte bara till att inspirera våra kunder utan också till att skapa en härlig laganda i teamet.
Vi ser gärna att du har ett intresse för växter och trädgård och att du tycker om att dela med dig av din kunskap. Erfarenhet av försäljning, kassavara och service är meriterande, men det viktigaste är din inställning och din förmåga att skapa långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
I rollen som butikssäljare kommer du att arbeta både med försäljning och kassarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kassaarbete
Att aktivt hjälpa och inspirera våra kunder
Att packa upp varor
Arbetstider & övrig information
Den här tjänsten innebär varierande arbetstider såsom dagtid, stängningar samt helger. Eftersom vi arbetar med levande växter och tunga produkter så förekommer det en del lyft i arbetet.
Anställningen avser perioden april - juni.
Anställningsgrad: ca 20 h/vecka, varierande arbetstider.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: pia.powell@blomsterlandet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Arbetsgivare Blomsterlandet i Sverige AB
(org.nr 556469-3520)
Hästmarksvägen 10 (visa karta
)
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Blomsterlandet Örnsköldsvik Kontakt
Pia Powell pia.powell@blomsterlandet.se Jobbnummer
9800719