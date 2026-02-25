Butikssäljare 50-100%
2026-02-25
Är du en serviceinriktad och engagerad person med passion för färg och inredning? Vill du bli en del av vår butik där kunden alltid står i fokus? Då är du den vi söker!
Dina ansvarsområden:
Proaktivt söka upp och kommunicera med kunder för att förstå deras behov.
Presentera och sälja vårt breda sortiment, med särskilt fokus på våra färgprodukter, på ett professionellt sätt.
Hitta innovativa lösningar för att uppnå bästa möjliga resultat.
Hantera beställningar och uppackning av varor samt se till att butiken är inspirerande och välorganiserad.
Ge rådgivning och service till både konsumenter och proffskunder.
Vi söker dig som:
Är en serviceinriktad och engagerad person med passion för färg, tapeter, golv och kakel.
Är initiativrik, har en stark känsla för service och bemöter kunder med en positiv attityd.
Har goda kunskaper i det svenska språket och en god kommunikativ förmåga.
Tidigare erfarenhet inom färgbranschen är meriterande.
Tjänsten:
Tjänsten är på 50-100% med start i april/maj och löper till och med 1 December 2026.
Placerad i Vega, Haninge med schemalagd arbetstid som inkluderar helger.
Intresserad?
Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökan är den 27 mars 2026. Skicka din ansökan via e-post till josefine@vegafarg.se
märk med "Ansökan - Vega"
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Josefine@vegafarg.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559523-0219)
Lignells Väg 3
)
136 49 VEGA
Butikschef
Josefine Nygren Josefine@vegafarg.se 0702201274
