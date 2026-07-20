Butikssäljare
Simons Värdshus Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-07-20
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simons Värdshus Aktiebolag i Uddevalla
Livet på Circle K är intensivt. Här är ingen dag den andra lik, och våra kollegor i våra butiker utför mycket varierande arbetsuppgifter, från att ge våra kunder snabb och vänlig service till att hålla butiken i toppskick.I gengäld för deras entusiasm och strävan efter att göra det enkelt för våra kunder kan vi lova stort ansvar och värdefull arbetslivserfarenhet i en utmanande miljö med ett högt arbetstempo.
Som butikssäljare på Circle K innebär din dag att du arbetar med olika arbetsuppgifter och att du möter många människor. Din viktigaste uppgift är att leverera snabb och vänlig service till våra kunder tillsammans med teamet. Tillsammans ser ni även till att butiken är ren och snygg och att hyllorna är välfyllda för våra kunder.
Positiv inställning och en vilja att lära sig och utvecklas tar dig en bra bit på vägen hos oss. Vi ser gärna att du har erfarenhet från detaljhandeln och service, men detta är inte det viktigaste. Framför allt söker vi personer som är motiverade, utåtriktade och säljfokuserade och samtidigt omtänksamma. Allt annat kan vi lära dig.
Jobbet på en Circle K station är socialt, omväxlande och stundtals hektiskt. Både små och stora problem måste lösas med ett undantag - kunden är alltid i fokus!
Butiksvana är ett plus.
Tjänsten är på 80%. Arbetet avser både dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten är tillsvidare anställning
Körkort är ett krav pga. att det inte finns allmänna kommunikation till oss i Hogstorp. Våra öppettider är från 06.00-24.00.
Urval av intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista publiceringsdag. Välkommen med din ansökan via e-post Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: magnus@simonsvardshus.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simons Värdshus Aktiebolag
(org.nr 556334-6724)
Hogstorp 249 (visa karta
)
451 95 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simons Värdshus AB Kontakt
Magnus Anderson magnus@simonsvardshus.com Jobbnummer
10007602