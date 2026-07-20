Butikssäljare
Panduro Hobby Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-20
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Hos Panduro handlar allt om att inspirera och det börjar med dig. Är du en serviceinriktad person som brinner för försäljning och vill leverera toppklassig kundupplevelse? Då kan du vara den vi söker!
Till vår kommande butiksöppning i Vällingby C söker vi nu flera butikssäljare.
Vad innebär rollen?
Som butikssäljare hos oss är du en viktig del av kundupplevelsen i butik. Du välkomnar kunder, inspirerar till kreativitet och hjälper dem att hitta rätt produkter för sina projekt och idéer. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter där försäljning, service, och varuplock står i fokus.
Hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat team där vi hjälps åt, delar idéer och skapar en positiv upplevelse för både kunder och kollegor – varje dag.
Vem är du?
Du är en driven säljare som älskar att hjälpa kunder att hitta rätt produkt.
Du trivs i butiksmiljö, arbetar strukturerat och har ett öga för att skapa en inbjudande shoppingupplevelse.
Du är serviceinriktad och utåtriktad – du ser varje kundmöte som en chans att ge det lilla extra.
Du är van vid ett högt tempo och har gärna erfarenhet från detaljhandel eller serviceyrken.
Du har fyllt 18 år.
Vad erbjuder vi?
🛍️ Ett omväxlande jobb där försäljning och kundfokus står i centrum.
🤝 Ett starkt butiksteam där vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
✨ En inspirerande arbetsmiljö där du får arbeta med produkter som våra kunder älskar.
🍃 Ett värderingsdrivet företag med fokus på hållbarhet – för både människor och miljö.
Läs mer om vad vi som företag kan erbjuda dig genom att följa länken till startsidan: https://panduro.career.emply.com/sv/startsida.
Anställningsform & omfattning
Tjänsterna är visstidsanställning/tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas) med olika grad av omfattning. Önskad start är den 5/10.
📧 Redo att sälja och skapa en kundupplevelse i toppklass? Skicka in din ansökan senast den 2026-08-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Panduro Hobby Aktiebolag
(org.nr 556073-6356), https://panduro.career.emply.com/sv Arbetsplats
Vällingby Centrum Jobbnummer
10007058