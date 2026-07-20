Butikssäljare
Poolia AB / Butikssäljarjobb / Kiruna Visa alla butikssäljarjobb i Kiruna
2026-07-20
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Vill du arbeta i en bransch där kundkontakt, service och goda relationer står i centrum? Nu söker Dahl i Kiruna en butikssäljare som vill bli en del av ett sammansvetsat team med nära kontakt till kunder och leverantörer.
Hos oss är butiken en naturlig mötesplats för många yrkespersoner inom VVS-branschen som startar sin arbetsdag här. Därför söker vi dig som trivs med människor, uppskattar ett högt tempo och gillar att skapa förtroende genom ett professionellt och personligt bemötande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kiruna. Tillträde sker så snart som möjligt. Vänta därmed inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen
Som butikssäljare hos Dahl får du en varierad roll där du arbetar med kundservice, försäljning och orderhantering. Du hjälper kunder med beställningar och produktfrågor, håller butiken välfylld och bidrar till en professionell och välkomnande miljö.
Du arbetar nära två kollegor i Kiruna och blir en viktig del av verksamheten. Hos oss uppskattas personer som tar ansvar, hjälper till där det behövs och bidrar till den goda stämningen i butiken. Vi tror att du tycker om att arbeta nära både kunder och kollegor och trivs i en miljö där relationer byggs över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundservice och försäljning i butik
Orderskrivning och orderhantering
Godsmottagning och varupåfyllnad
Underhåll av butik och sortiment
Merförsäljning och kundkontakt
Bidra till kundträffar och aktiviteter i butiken
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där samarbete är en självklar del av arbetet. Du gillar att ha ordning och struktur omkring dig och trivs med att ta ansvar och få saker gjorda.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av service, butik eller försäljning
God systemvana
Flytande svenska
Truckkort är meriterande
Erfarenhet från VVS-branschen är ett plus, men inget krav
Om Dahl
Dahl är ett handelsbolag som arbetar med inköp, försäljning och logistik inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Vi ingår i Saint-Gobain Distribution Sweden tillsammans med bolag som Bevego, Optimera och Kakelspecialisten.
Hos Dahl i Kiruna får du tryggheten i ett stort bolag kombinerat med känslan av det mindre teamet. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö med engagerade kollegor och nära relationer till våra kunder.
I denna rekrytering samarbetar Dahl med Poolia. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7722425-2106744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Kiruna Stadshuset (visa karta
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981 34 KIRUNA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10006752