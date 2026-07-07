Butikssäljare
TeknikFix Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm Visa alla kassapersonalsjobb i Stockholm
2026-07-07
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Just nu söker TeknikFix Sverige AB en engagerad heltidssäljare till vår butik i Stockholm!
Som en del av vårt team blir du företagets ansikte utåt och en nyckelperson i att leverera hög service och skapa en trygg köpupplevelse för våra kunder. Rollen kombinerar försäljning, rådgivning och enklare teknisk hantering, där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Försäljning av datorer, tillbehör och tjänster i butik
Rådgivning kring produkter, reparationer och IT-lösningar
Merförsäljning av garanti, service och tillbehör
Säkerställa att butiken är välorganiserad och representativ
Hantering av varor, lager, inleveranser och inventering
Bidra till att nå butikens försäljningsmål tillsammans med teamet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom teknik eller retail
Har ett starkt intresse för datorer, IT och teknik
Är serviceinriktad och trivs i kundkontakt
Har förmåga att förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av reparation eller felsökning av datorer
Intresse för gaming, hårdvara eller IT-lösningar
Tidigare arbete i verkstad eller teknisk support
Vi erbjuder
Heltidstjänst i ett växande bolag
En varierande roll med både försäljning och teknik
Möjlighet att utvecklas inom IT, service och kundhantering
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och lösningar
Om TeknikFix Sverige AB
TeknikFix arbetar med försäljning, service och reparation av datorer och IT-produkter. Vi fokuserar på kvalitet, noggrannhet och att alltid hitta den bästa lösningen för kunden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb@citystormarknad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikFix Sverige AB
(org.nr 556592-5624)
Ringvägen 90 (visa karta
)
118 60 STOCKHOLM Arbetsplats
City Stormarknad Sweden AB Jobbnummer
9995991