Butikssäljare
ResQ My Device AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Är du vår nästa Butikssäljare?
Vilka är vi?
Vi är fyra Elon Ljud & Bild - butiker i Malmö med ett tydligt fokus på teknik, service och kundupplevelse. I våra butiker hjälper vi kunder med allt från mobiltelefoner, abonnemang och hemelektronik till tillbehör, reparationer och teknisk support genom vårt eget servicekoncept, Lagamobilen.
Vi strävar efter att vara kundens självklara val när det gäller teknik – inte bara vid köptillfället, utan även långt efteråt. Därför bygger vi långsiktiga relationer, erbjuder personlig service och arbetar varje dag för att skapa en kundupplevelse som gör att kunderna gärna kommer tillbaka.
Vill du ha ett jobb där du faktiskt kan påverka din egen lön, utvecklas varje dag och ha kul på jobbet samtidigt?
Vi letar efter dig som gillar människor, har energi och inte är rädd för att utmana dig själv. Erfarenhet är ett plus – men rätt inställning är det vi värderar högst.
Hos oss handlar försäljning inte om att sälja en gång och gå vidare. Vi bygger långsiktiga relationer, har många återkommande kunder och strävar alltid efter hög kundnöjdhet. Vi tror på att ge bra service, skapa förtroende och hjälpa kunder att hitta rätt lösning – det är så vi lyckas.
Vi gillar dessutom att tävla – både med och mot varandra. Vi sätter mål, firar framgångar och peppar varandra att bli lite bättre varje dag. När någon lyckas är det något hela teamet gläds åt.
Det här är ett butiksjobb, vilket innebär att du arbetar enligt butikens öppettider. Kvällar och helger ingår i schemat, och tillsammans ansvarar vi för att butiken alltid håller högsta nivå – från kundbemötande och försäljning till ordning, exponering och den dagliga driften.
Vad får du?
Fast lön + attraktiv provision
Löpande coaching och utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett sammansvetsat team med höga ambitioner
Tävlingar, mål och en kultur där vi hyllar varandras framgångar
Vi vill hitta rätt personer, därför börjar resan med en två veckor lång introduktion där
du får lära känna oss, våra produkter och hur vi jobbar.
Extra plus i kanten om du har
Erfarenhet av försäljning
Erfarenhet från telekombranschen
Erfarenhet av butik, service eller kundbemötande
Det här behöver du ha med dig
Du pratar och skriver svenska obehindrat.
Du känner dig bekväm med att prata och skriva på engelska.
Kan du börja direkt? Perfekt – vi rekryterar löpande och vill tillsätta tjänsten så snart som möjligt.
Vi anställer hellre rätt person med rätt driv och inställning än ett perfekt CV.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: hugo.nielsen@elonljudbild.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ResQ My Device AB
(org.nr 559149-4496) Arbetsplats
Elon Ljud & Bild - Malmö Jobbnummer
9995983