Butikssäljare
Akzo Nobel Decorative Coatings AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-06
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Nordsjö Idé & Design är en rikstäckande färgfackhandelskedja där inspiration, kunskap och hög service står i centrum. I våra butiker möter kunderna kvalitetsprodukter för både små och stora projekt – oavsett om de är professionella målare eller konsumenter. Sortimentet omfattar bland annat färg, tapet, golv och tillbehör för hemmets alla ytor.
Nordsjö Idé & Design är en del av AkzoNobel Decorative Coatings och består av 90 butiker runt om i Sverige – från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Majoriteten av butikerna drivs av entreprenörer inom ramen för vårt franchisekoncept, medan ett mindre antal ägs och drivs av AkzoNobel.
Har du ett intresse för färg, inredning och försäljning?
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår butik i Malmö. Här får du arbeta i en inspirerande miljö där du möter både konsumenter och yrkesmålare och bidrar med rådgivning kring produkter, kulörer och materialval. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start omgående.
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2026. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du att arbeta med?
Hos oss blir du en del av ett kunnigt och sammansvetsat team med stort intresse för färg och kundmöten. I rollen arbetar du med försäljning och rådgivning till både privatkunder och professionella målare. Sortimentet består bland annat av färg, tapeter, arbetsverktyg, spackel och andra produkter för hem och måleri.
Arbetet är varierat och innefattar allt från kundbemötande och orderhantering till varuplock och butiksexponering. Du får möjlighet att bygga upp bred produktkunskap och bidra till en inspirerande butiksmiljö.
Vi erbjuder även tjänsten Stilhjälp, där du hjälper kunder med kulör- och materialval genom rådgivning och kundbesök. Ett intresse för stil, design och färg är därför ett stort plus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö och start omgående. Arbetstiderna följer butikens öppettider och är förlagda mellan kl. 06.30 och 18.00 på vardagar samt lördagar kl. 09.00–14.00. Du rapporterar till butikschef Goran Radisic.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och trivs i en roll där service och försäljning är en naturlig del av vardagen. Som person är du lyhörd, ansvarstagande och bidrar till en bra upplevelse för både kunder och kollegor. Du trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och där engagemang och samarbete är en viktig del av arbetet.
Du har erfarenhet från service eller försäljning, gärna inom färg eller bygg. Det är viktigt att du känner dig trygg i att kommunicera med olika typer av kunder och har ett intresse för att lära dig mer om våra produkter och arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. Av denna anledning utbildar och tränar vi våra Talent Acquisition Partners och rekryterande chefer i att förstå och hantera våra omedvetna fördomar. Genom detta arbete strävar vi efter medvetenhet och att vidta åtgärder när det aktuellt. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv – utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Goran Radisic, Butiksanställd, Goran. Radisic@akzonobel.com
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Isabella Segovia Lundh, Junior Talent Acquisition Partner, Isabella.segovialundh@akzonobel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akzo Nobel Decorative Coatings AB
(org.nr 556142-8011)
Staffanstorpsvägen 50 (visa karta
)
232 61 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994513