Butikssäljare
Sonepar är en av världens ledande B2B-distributörer av elmaterial och tekniska lösningar. I Sverige levererar vi produkter och tjänster till installatörer, industri och energisektorn - med fokus på att göra våra kunders vardag enklare och mer effektiv.
Sonepar är ett stabilt och långsiktigt familjeägt bolag med stark lokal närvaro och ett tydligt fokus på utveckling, hållbarhet och service.
Att jobba hos oss innebär en vardag i ett teamorienterat och jordnära klimat där du får stort eget ansvar. Där engagemang, samarbete och en stark vilja att hitta lösningar för kundens bästa värdesätts.
Vill du jobba i en social roll där du får möta kunder dagligen, utvecklas inom försäljning och bli en del av ett tryggt och välkänt bolag i branschen? Då kan det här vara sommarjobbet för dig!
Information om tjänsten
Sonepar (tidigare Elektroskandia) är en av Sveriges ledande el-teknikgrossister och en del av en global koncern med verksamhet i många länder. Trots sin storlek präglas företaget av en familjär kultur där samarbete, utveckling och långsiktighet står i centrum. Här arbetar man nära sina kunder och satsar på att skapa effektiva lösningar - samtidigt som man värnar om sina medarbetare genom en inkluderande arbetsmiljö och god laganda.
Professionals Nord söker för Sonepars räkning en Butikssäljare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Sonepar under ca 2 månader i ett sommarvikariat. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och eventuella frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
Som butikssäljare hos Sonepar Sverige får du ett varierat och fartfyllt arbete där kundkontakt står i fokus. Du arbetar i butik mot främst företagskunder inom elbranschen och blir en viktig del i att skapa en trygg och professionell kundupplevelse. Du kommer att jobba i ett sammansvetsat team med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Här får du en bra introduktion och möjlighet att snabbt komma in i rollen - oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Hjälpa och vägleda kunder i butik
Arbeta med försäljning och orderhantering
Packa upp och exponera varor
Säkerställa ordning och struktur i butiken
Arbeta i kassa och hantera betalningar
Delta i löpande inventering
Du arbetar efter bekväma arbetstider, mån-fre ca 07:00-13:00.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid din personlighet för denna rekrytering och tror att du:
Är social, serviceinriktad och gillar att träffa människor
Har lätt för att skapa relationer och samarbeta
Är driven, ansvarstagande och nyfiken på att lära dig nytt
Har ett tekniskt intresse
Det är meriterande om du har erfarenhet av butik, grossistverksamhet eller el men det är inget krav för tjänsten. Det är även meriterande om du har truckkort.
Krav för tjänsten är flytande svenska i tal och skrift.
START: Juni-augusti
OMFATTNING: Deltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivare: Professionals Nord Norra Norrland AB
https://sonepar.se/
973 46 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sonepar Sverige AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708
