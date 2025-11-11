Butikssäljare

Mc-Kompaniet I Väring AB / Butikssäljarjobb / Skövde
2025-11-11


Vi söker dig, som har ett gediget intresse för motorcyklar och som vill jobba i världens roligaste bransch. Självklart har du A-körkort. Daglig kundkontakt förekommer, hög social kompetens är ett krav. Vi tror att du har jobbat med försäljning tidigare i någon form eller relevant erfarenhet. Hög arbetsbelastning under högsäsong förekommer. Arbetstider är 09:30-18:00. Arbete på enstaka lördagar förekommer.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Tjänsten är 100% året om. Skicka din ansökan till Johan på johan@mc-kompaniet.se, bifoga CV och personligt brev. Märk ansökan med rekrytering. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Mail
E-post: Johan@mc-kompaniet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mc-Kompaniet i Väring AB (org.nr 556131-6026), https://mc-kompaniet.se/
Väringsvägen 1 (visa karta)
541 76  VÄRING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mc-Kompaniet I Väring AB

Jobbnummer
9599886

