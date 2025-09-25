Butikssäljare
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss!
Som säljare är din främsta uppgift att få kunden att trivas, känna sig välkommen och att se till de hittar rätt produkter och lösningar under sitt besök. Med engagemang, personligt ansvar och initiativkraft lyfter du tillsammans med dina kollegor upplevelsen av att handla på Clas Ohlson. På ett serviceinriktat sätt tar du aktivt kontakt och skapar kundmöten, svarar på frågor och berättar om våra produkter. I din roll ingår det också att arbeta i kassa och vara en del av varuflödet i form av bland annat påfyllning.
Tjänsten är en tidsbegränsad visstidsanställning på deltid cirka 20 timmar i veckan med start 251102 och slut 260112.
För att uppnå detta arbetar du med att:
Vara tillgänglig och kontakta kunder proaktivt samt alltid sträva efter att ge kundservice i världsklass
Ha inställningen att göra varje kund nöjd, oavsett situation, men inom givna ramar
Delta i samtliga arbetsuppgifter i butiken samt följa rutiner och arbetssätt
Medverka till att utveckla kundmötet, butiksrutiner och arbetsuppgifter
Hjälpa till i introduktionen och utbildningen för nya medarbetare och kollegor
Vara delaktig i att butiksytor, bakomlager och kontor är städade och i god ordning
Vem söker vi?
Avklarad gymnasieutbildning, meriterande med utbildning inom Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handel- och administration) eller annan jämförbar utbildning
Arbetslivserfarenhet inom serviceyrke och/eller någon av våra produktkategorier är meriterande
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du behöver ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss
Vi tror att du som söker denna tjänst brinner för mötet med kunder och drivs av att få arbeta med försäljning. Som person ser vi också att du har lätt för att ta initiativ och motiveras av att leverera resultat. För att trivas hos oss ser vi det som viktigt att du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. Vi tror också att du motiveras av att vara i en arbetsmiljö som är snabbrörlig där du förväntas vara flexibel och stresstålig.
Välkommen hem
Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Förutom möjligheten att växa med oss så erbjuder vi också marknadsmässig lön, personalrabatt, rörlig ersättning, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Hur det är att jobba hos oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
Bli en del av oss!
Tillsammans med dig vill vi förenkla vardagen för alla våra kunder! Ansök redan idag - dock inte senare än 251009! Rekryteringsprocessen är igång och vi genomför intervjuer och urval löpande. Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi digital referenstagning på slutkandidaten.
Om du har ytterligare frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef peter.sjolander@clasohlson.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clas Ohlson AB
(org.nr 556035-8672), https://about.clasohlson.com/sv/ Arbetsplats
Clas Ohlson Sverige Jobbnummer
9527372