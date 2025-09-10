Butikssäljare
2025-09-10
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Sunderby SjukhusHär på Apoteket på Sunderby sjukhus, mitt i hjärtat av Norrbottens sjukvård, får du vara med och göra skillnad varje dag. Som butikssäljare hos oss blir du en viktig del i att möta våra kunders behov. Vi erbjuder ett brett sortiment - från unika läkemedel till produkter för hälsa och välmående - och en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa. Här arbetar du tillsammans med ett engagerat team som stöttar varandra och tar tillvara på allas styrkor.
Du kommer att arbeta ungefär två dagar per vecka vid behov och arbetstiderna för tjänsten ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 8-18 samt lördagar 10-16.
Din rollVåra butikssäljare arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om försäljning av receptfria produkter, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss: Genom engagemang och kundfokus bidra till en positiv upplevelse i varje kundmöte.
Hantera varor, ta emot och plocka upp vid leverans.
Säkerställa att apotekets hyllor och varor frontas enligt riktlinjer.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara intresserad av försäljning och service, med ett tydligt fokus på kundvård.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Du har god kommunikationsförmåga vilket innebär att du lyssnar aktivt och kan anpassa dig efter mottagarens behov och förutsättningar.
Du är trygg och lösningsfokuserad i vardagen där du både ser och agerar på utmaningar som uppstår.
Du har förmåga att behålla både fokus och lugn i stressade situationer.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9501582