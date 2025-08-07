Butikssäljare
2025-08-07
Din Personalavdelning i Väst erbjuder företag tjänster inom HR.
Vi söker för kunds räkning
Butiksäljare
Är du student eller söker ett extraarbete vid sidan av dina studier eller annan sysselsättning?
Vi söker nu engagerade och noggranna butiksäljare till en butik som ska öppnas i Asecs köpcentrum. Nästa vecka ska butiken inredas och 50-70 pall ska plockas upp så vi söker personal som kan börja direkt.
När butiken är inredd så finns möjlighet att jobba extra. Som extraanställd butikssäljare arbetar du bland annat med:
Kundservice och kassaarbete
Att bidra till en trivsam butiksmiljö
Vi letar efter dig som välkomnar våra kunder med ett leende, är ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs i en omväxlande miljö och bidrar till en positiv stämning i butiken.
Kunden är ett detaljhandelsföretag som är inriktat på att erbjuda kvalitetsprodukter för matlagning, bakning, det dukade bordet och heminredning. Verksamheten är baserad på fysiska butiker och vi strävar efter att skapa en unik shopping upplevelse för våra kunder.
Kunden kommer öppna en butik i Asecs shopplingscenter 2025-08-23
Anställningsform: Deltid/behov
Antalet tjänster: 2
Vill du veta mera om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Johan Norrbin på telefon 0510-722 44 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-10
E-post: johan@dinpersonalavdelning.se Arbetsgivare Din Personalavdelning i Väst AB
(org.nr 556980-7877)
Kompanigatan 36 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Asecs Kontakt
HR-konsult
Johan Norrbin johan@dinpersonalavdelning.se 072-2134161 Jobbnummer
9450044