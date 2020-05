Butikssäljare - Dreamwork Scandinavia AB - Säljarjobb i Göteborg

Dreamwork Scandinavia AB / Säljarjobb / Göteborg2020-05-29Kort om tjänstenMed placering på CC Höganäs KakelCenter i Göteborg arbetar du i butiken och har fokus på att hjälpa och sälja kalkel och klinker till kunder i butik. Kunderna är både privatpersoner, byggföretagare, plattsättare och inredare bland annat. Tjänsten är på 75% och du arbetar dagtid mellan 11-18:15 och varannan lördag 09:45 - 15:15. Du som söker har tidigare erfarenhet av försäljning och gärna i butik.Sökord: försäljning, butiksförsäljningj, kakel, bygg, bygghandel, byggvarorOm verksamhetenCC Höganäs har funnits i Sverige sedan 1886. Med stolthet över sitt arv älskar man kakel och klinker i alla dess former!Från 9 KakelCenter i Sverige levererar man keramiska golv- och väggplattor som kännetecknas av naturliga råvaror, energisnål produktion, minimal miljöpåverkan vid användning och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.CC Höganäs Byggkeramik AB ingår idag i Ricchetti Group som är en av Europas ledande koncerner inom byggkeramik med egen tillverkning i Italien och Portugal. Sedan årsskiftet har QuattroR stigit in som huvudägare.Företaget är ledande men vill växa ytterligare och med stora möjligheter att kontinuerligt designa och producera spännande nyheter blickar man mot framtidens behov och drömmar. Här finns passion för material och stor omsorg om estetik, miljö och kvalitet.Läs mer om företaget här: www.cchoganas.se Mer om tjänstenPå CC Höganäs KakelCenter i Göteborg finns en proffsbutik och ett KakelCenter som fungerar som butik, showroom och där privatkunder kan få sina byggprojekt ritade i 3D. Här arbetar fem personer.Du träffar nya och befintliga kunder, säljer in CC Höganäs produkter, följer upp och merförsäljer. Du är aktiv i dina affärer; har koll på lagersaldo, skriver offerter och hjälper kunden på allra bästa sätt,2020-05-29Du älskar att sälja! Du som söker har arbetat med försäljning tidigare och gärna i butik. Du har ett stort säljdriv och har lätt att få kontakt med kunden och driva affären framåt. Du tycker om att jobba mot mål och att ständigt bli bättre på det du gör. Här finns din chans att bygga upp en strålande säljkarriär.Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.se med bifogat CV och personligt brev. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag och senast 18 juni. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Köhler på Dreamwork 042 17 66 07, alternativt karin.kohler@dreamwork.se Varaktighet, arbetstidDeltid 75% TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-06-30Dreamwork Scandinavia AB5244141