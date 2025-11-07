Butikssäljare 25 tim/v - Coop Sunne
2025-11-07
Coop Sunne ökar och behöver ytterligare en medarbetare!
Är du serviceinriktad, gillar att arbeta i högt tempo och har ett genuint intresse för mat och kundmöten? Då kan du vara den vi söker!
Som butikssäljare till vårt härliga gäng blir du en viktig del av teamet som varje dag levererar hög kvalitet och förstklassig service. Du kommer att arbeta med försäljning, varuhantering och kundrådgivning - alltid med fokus på att skapa en positiv upplevelse för våra kunder.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av butik eller försäljning, gärna inom dagligvaruhandel
- Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
- Har ett genuint intresse för mat och kundservice
Hos Coop Värmland får du möjlighet att utvecklas i en trygg och välkänd organisation som satsar på hållbarhet och lokal förankring.
Låter det intressant?
Ansök redan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Vi erbjuder dig:
Välkommen till en fantastisk arbetsplats intill natur härliga Fryken där vi ser fram emot att gå till jobbet, har kul ihop och hjälper varandra framåt. Vi är en blandning med personer i alla åldrar där vi är varandras arbetsmiljö och jobbar mot branschens bästa kundmöte. Hos oss får du möjligheten att arbeta med utvecklande och varierande uppdrag i en livsviktig bransch. Tillsammans skapar vi välkomnande, inspirerande och säljande butiker för en hållbar framtid och ett levande Värmland.
Tjänsten är på 25 tim/vecka. Alla förekommande arbetsuppgifter inom butik. Kväll och helgarbete förekommer. Urval sker löpande och kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag.
Sista ansökningsdag är 23 november.
Kontakta Butikschef Hans-Olof Mårtensson för info på telefonnr 072-2472860
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett deltidsjobb.
, https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/coop-varmland/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coop Värmland Jobbnummer
9593694