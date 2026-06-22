Butikssäljare 20 tim/v - Coop Råtorp
Coop Värmland Ekonomisk Förening / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-06-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Värmland Ekonomisk Förening i Karlstad
, Sunne
, Karlskoga
, Torsby
eller i hela Sverige
Drivs du av försäljning och att leverera branschens bästa kundmöte? Då kan du vara den vi söker till Coop Råtorp i Karlstad. Vi söker en butikssäljare på 20 timmar i veckan med tillsättning enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Som butikssäljare arbetar du med allmänt förekommande arbetsuppgifter såsom kassa, varupåfyllning, beställningar, varuvård mm.
Vi söker dig som är social, kreativ och noggrann och som gärna kommer med förslag och idéer samt har lätt för att arbeta i team. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv. Som butikssäljare hos oss är det viktigt att du gillar att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer. Vi värdesätter att du är flexibel och serviceinriktad med ett stort engagemang i arbetet. Du ska dela Coop Värmlands värderingar.
Vi erbjuder dig:
Välkommen till en trevlig arbetsplats där vi ser fram emot att gå till jobbet, har kul ihop och hjälper varandra framåt. Vi är en blandning med personer i alla åldrar där vi är varandras arbetsmiljö och jobbar mot branschens bästa kundmöte. Hos oss får du möjligheten att arbeta med utvecklande och varierande uppdrag i en livsviktig bransch. Tillsammans skapar vi en välkomnande, inspirerande och säljande butik för en hållbar framtid och ett levande Värmland.
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 16e augusti
Kontaktperson: Linda Bjursell 073-0920720
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Värmland Ekonomisk förening
653 48 KARLSTAD Arbetsplats
Coop Råtorp Jobbnummer
9972214